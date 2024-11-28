نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودريتش: لا أشعر بالإحباط ولدينا الفرصة في التأهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق لوكا مودريتش قائد ريال مدريد بالقلق عن موقف فريقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد تلقى الخسارة أمام ليفربول.

ماذا قال مودريتش بعد خسارة ريال مدريد أمام ليفربول؟

وصرح مودريتش في تصريحات للصحفيين: "أنا لا أشعر بالإحباط أبدا، إنها ليست لحظة سهلة بالنسبة لنا، ولكن دوري أبطال أوروبا لم يُحسم بعد. لا يزال أمامنا العديد من المباريات ونحن نؤمن بأنفسنا. لسنا قلقين، سنتجاوز هذا الموقف".

وأردف " لا يزال لدينا ك 3 مباريات، إذا فزنا بها جميعًا، فستكون لدينا فرصة للتواجد بين أفضل 8 فرق".

وأضاف "إذا لم يحدث ذلك، سنتواجد في الأدوار الإقصائية، ولا توجد لدينا مشكلة في ذلك. سنحاول الفوز بجميع المباريات الـ3 ونرى ما سيحدث".

وأنهي "يجب أن نتحسن، وأن نكون أفضل بكثير. أنا متأكد من أننا سنفعل ذلك لأن الفريق وجد ديناميكية جيدة في آخر مباراتين في الدوري الإسباني