نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وحكام مباراة دجوليبا وبيراميدز في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد وحكام مباراة دجوليبا المالي وبيراميدز في إطار مباريات مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على بطل مالي في السادسة من مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر المقبل على استاد 26 مارس بمدينة باماكو عاصمة مالي، في ثاني جولات دور المجموعات.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني. وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.

يذكر أن بيراميدز يتصدر قمة مجموعته بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الأولى.

