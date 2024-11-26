انت الأن تتابع خبر رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثالثة.. إيقاف نجم الأهلي وتغريم الزمالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة فاركو وإنبي :

توقيع غرامة مالية على نادي فاركو قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب عدم تواجد سيارتي الأسعاف أو المهمات الطبية اللازمة لها في الوقت المحدد.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي:

إيقاف كوروسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك بسبب الطرد.

مباراة الأهلي والاتحاد :

إيقاف طاهر محمد طاهر لاعب فريق الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الزمالك والمصري :

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100000 جنيه وتوجيه لفت النظر وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة ولاعبي الفريق المنافس.

مباراة حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا :