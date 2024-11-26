الرياضة

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثالثة.. إيقاف نجم الأهلي وتغريم الزمالك

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رياض - احمد صلاح - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025  وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة فاركو وإنبي :

  • توقيع غرامة مالية على نادي فاركو قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب عدم تواجد سيارتي الأسعاف أو المهمات الطبية اللازمة لها في الوقت المحدد.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي:

  • إيقاف كوروسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك بسبب الطرد.

والاتحاد :

  • إيقاف طاهر محمد طاهر لاعب فريق الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الزمالك والمصري :

  • توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100000 جنيه وتوجيه لفت النظر وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة ولاعبي الفريق المنافس.

مباراة حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا :

  • إيقاف فخري لاكاي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الحصول على الإنذار الثالث.
  • مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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