انت الأن تتابع خبر رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثالثة.. إيقاف نجم الأهلي وتغريم الزمالك والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 وجاءت العقوبات على النحو التالي:-
مباراة فاركو وإنبي :
- توقيع غرامة مالية على نادي فاركو قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب عدم تواجد سيارتي الأسعاف أو المهمات الطبية اللازمة لها في الوقت المحدد.
مباراة بيراميدز والبنك الأهلي:
- إيقاف كوروسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك بسبب الطرد.
مباراة الأهلي والاتحاد :
- إيقاف طاهر محمد طاهر لاعب فريق الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.
مباراة الزمالك والمصري :
- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100000 جنيه وتوجيه لفت النظر وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة ولاعبي الفريق المنافس.
مباراة حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا :
- إيقاف فخري لاكاي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الحصول على الإنذار الثالث.
- مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.