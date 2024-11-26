غيابات ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من غيابات عديدة قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول



ينزل الفريق الملكي ضيفًا ثقيلًا على الريدز، مساء الأربعاء المقبل الموافق 27 نوفمبر 2024 على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

غيابات ريال مدريد أمام ليفربول

يفقد الفريق الملكي 7 لاعبين أمام الريدز في دوري أبطال أوروبا، حيث سيغيب كل من ديفيد آلابا وميليتاو وتشواميني وفينيسيوس وردريجو وفاسكيز وكارفخال بسبب الإصابة.

وتنقل مباراة ريال مدريد وليفربول عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

