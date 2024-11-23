نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخبير التحكيمي جمال الشريف: ميشالاك لا يستحق ركلة جزاء ضد المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الخبير التحكيمي جمال الشريف، عن الحالات التحكيمية في مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ميشالاك لا يستحق ركلة جزاء ضد المصري

وقال جمال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "ميشالاك لا يستحق ركلة جزاء ضد المصري البورسعيدي".

وأضاف: "الكرة اصطدمت في يد اللاعب محمود حمادة ولكن لا ترتقي إلى ضربة جزاء لصالح الزمالك".