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أحمد جودة - القاهرة - قطار السكة يصطدم بالكهرباء والداخلية يواجه طنطا بدوري المحترفين

تنطلق اليوم الأحد في الثانية والنصف عصرًا مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دورى المحترفين بخمسة لقاءات قوية .



1- كهرباء الإسماعيلية مع السكة الحديد

يشهد ملعب الكهرباء صطدم مرتقب بين فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الثالث بقيادة ياسر الكناني برصيد 15 بفريق السكة الحديد صاحب المركز الرابع عشر بقيادة ايمن المزين برصيد 9 نقاط.



2- الداخلية مع طنطا



يستضيف ستاد كلية الشرطة لقاء صعب بين فريق الداخلية صاحب المركز السادس عشر بقيادة عيد مرزايق برصيد 8 نقاط مع فريق طنطا صاحب المركز قبل الأخير بقيادة خالد عيد برصيد 6 نقاط.



3- سبورتنج مع وادي دجلة

يستقبل ستاد الإسكندرية لقاء فريق سبورتنج صاحب المركز المركز الحادى عشر بقيادة أحمد فاروق برصيد9 نقاط فريق وادى دجلة المتصدر بقيادة محمد الشيخ برصيد 17 نقطة.



4- منتخب السويس مع بروكسي



على ستاد الجيش بالسويس يلتقي منتخب السويس صاحب المركز الثاني عشر بقيادة علاء منير برصيد 9 نقاط فريق بروكسى التاسع بقيادة محمد حامد برصيد 12 نقطة.



5- المصرية للاتصالات مع راية



على ستاد بتروسبورت يلعب فريق وى المصرية للاتصالات الرابع بقيادة عمرو أنور برصيد 15 نقطة مع فريق راية صاحب المركز الخامس عشر بقيادة اشرف توفيق برصيد 8 نقاط.



الترتيب



1- وادي دجلة 17 نقطة

2- المقاولون العرب 17 نقطة

3- كهرباء الإسماعيلية 15 نقطة

4- المصرية للاتصالات 15 نقطة

5- ابو قير للاسمده 14 نقطة

6- اسوان 13 نقطة

7- الترسانة 13 نقطة

8- القناة 12 نقطة

9- بروكسي 12 نقطة

10- البترول 10 نقاط

11- سبورتنج 9 نقاط

12- منتخب السويس 9 نقاط

13- ديروط 8 نقاط

14- السكة الحديد 8 نقاط

15- راية 8 نقاط

16- الداخلية 8 نقاط

17- بلدية المحلة 7 نقاط

18- لافيينا 7 نقاط

19- طنطا 6 نقاط

20- المنصورة نقطتين

