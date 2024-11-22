نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترشيح مؤمن الجندي لجائزة "The Best" في 2024 من إيجي بودكاست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت اللجنة المنظمة لجائزة The Best" بمؤسسة إيجي بودكاست برئاسة تحرير الصحفي والإعلامي أحمد الهواري، بترشيح الكاتب الصحفي والإعلامي مؤمن الجندي لجائزة أفضل برنامج رياضي "أون لاين" في عام 2024.

وتواجد رئيس القسم الرياضي بالفجر، في قائمة مختصرة لأفضل مقدمي البرامج الرياضية "أون لاين"، باستفتاء إيجي بودكاست التي أطلقت جائزة The Best للأفضل في شتى المجالات على مدار العام، حيث يقدم الجندي برنامج "فاول" منذ عام 2020 ونجح في تقديم محتوى مختلف ورائج طيلة هذه السنوات.

ترشيح برنامج مؤمن الجندي لجائزة الأفضل في 2024

وكتب مؤمن الجندي مفدم بودكاست فاول، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "امبارح لقيت مفاجأة! يبدو إن ربنا بيطبطب عليا.. بقلب بالصدفة لقيت هذه الصورة لي عند صديق عزيز، يدعو الأصدقاء للتصويت لمؤمن الجندي.. ما هذا؟".

وأضاف: "وجدت ترشيحي للأفضل في 2024 مع هذه الشخصيات المحترمة والزملاء المميزين.. والحقيقة فرحت وجدًا كمان! رغم توقف فاول لفترة قصيرة وتجهيزنا لعودة قوية قريبًا بأمر الله.. إلا أن المفاجأة دي حلوة".



واختتم قائلًا: "شكرًا للزميل القدير أحمد الهواري رئيس التحرير الشاطر صانع الحدث دومًا، والتاريخي محمد القاضي الناقد الرياضي العزيز، وكل فريق عمل The Best.. مش هقولكم صوتوا ليا وكده، لإن مجرد ترشيحي مكسب والحمد لله دائمًا وأبدًا.. لكن ادعيلي دعوة".

يذكر أن الجندي الذي احتفل منذ أيام بالإصدار الثاني له في معرض الشارقة الدولي للكتاب بالإمارات، بكتاب "كيف تصبح إعلاميًا في 50 دقيقة، كان قد ترشح في العام الماضي أيضًا لجائزة أفضل برنامج رياضي في 2023، باستفتاء مجلة وشوشة.