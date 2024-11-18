نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة كارثية لنجم توتنهام والسبب مثير ! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرارًا بإيقاف رودريجو بينتانكور، نجم توتنهام، لمدة 7 مباريات، بسبب استخدامه لفظًا عنصريًا ضد زميله سون هيونج مين.

الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم يتخذ إجراء ضد بينتانكور بشأن سون هيونح

وأكد الاتحاد، في بيانًا رسميًا: " قرر الاتحاد الإنجليزي توقيع غرامة قدرها 100،000 جنيه إسترليني على بينتانكور، بسبب ما بدر منه وانتهك القاعدة E3 الخاصة بالاتحاد".

وبذلك يمكن لبينتانكور المشاركة مع توتنهام في الدوري الأوروبي، لكنه سيمنع من المشاركة في 7 مباريات محلية.

واحدث الدولي الأوروجواياني جدلا كبيرا، عندما قال له أحد المحاورين في لقاء تلفزيوني، الحصول على قميص سون، فأجابه بأن بإمكانه أن يأخذ قميص ابن عم سون، لأن الكوريين "جميعهم متشابهون".

وقدم بينتانكور اعتذارًا لاحقا لزميله الكوري، ونشر بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا التعليق بأنه "مزحة سيئة للغاية".

وتقبل سون اعتذار لاعب الوسط، وأكد أن ما حدث كان مجرد خطأ.

ويفتقد توتنهام خدمات بينتانكور في لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد "مانشستر سيتي، فولهام، بورنموث، تشيلسي، ساوثهامبتون، وليفربول"، بالإضافة إلى مباراة ربع نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر يونايتد.

