جوميز يجتمع بميشالاك قبل مواجهة المصري في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - اجتمع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، مع البولندي كونراد ميشالاك، جناح الفريق، قبل انطلاق مران اليوم الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري في الدوري الممتاز.

جوميز يجتمع بميشالاك

وخلال الجلسة، حرص جوميز على تحفيز ميشالاك، وقدم له تعليمات خاصة تتعلق بمركزه في الملعب، مشددًا على أهمية التركيز في التدريبات وبذل أقصى الجهد، مؤكدًا أنه يعد من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

في الوقت ذاته، واصل محمد حمدي، الظهير الأيسر للفريق، برنامجه التأهيلي، حيث أدى تدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز الطبي، في إطار الاستعداد للعودة إلى التدريبات الجماعية.

يُذكر أن اللاعب يعاني من إصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة تعرض لها خلال مواجهة البنك الأهلي في الجولة الأولى.

ويستعد الزمالك لملاقاة المصري في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، في مباراة ستُقام يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب.