نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتحرك لخطف محمد الشيبي وسط منافسة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سعي إدارة النادي لضم المغربي محمد الشيبي، ظهير أيمن بيراميدز، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق السماوي بنهاية الموسم الحالي.

الزمالك يتحرك لخطف محمد الشيبي

وأوضح المصدر أن الزمالك بدأ بالفعل التحرك بشكل غير رسمي للتفاوض مع وكيل اللاعب، بعدما علموا بتحركات الأهلي للتعاقد مع الشيبي بعد نهاية الموسم الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأكد المصدر أن المفاوضات مع اللاعب ووكيله لم تتم بشكل رسمي حتى الآن، لكن اسم الشيبي تردد داخل لجنة الكرة بالزمالك.

حيث أبدى الجميع موافقتهم على ضمه، وبدأت مرحلة التواصل معه، خاصة أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، لا يعارض هذه الخطوة.

من جهة أخرى، شهدت إحدى حفلات توزيع الجوائز تصالح حسين الشحات، لاعب الأهلي، مع محمد الشيبي، بعد توتر العلاقة بينهما في الموسم الماضي، إثر حدوث مشادة بينهما في مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي أدت إلى رفع الشيبي دعوى قضائية ضد الشحات.