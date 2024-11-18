نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يغلق الباب في وجه ريال مدريد.. طالع التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية إيطالية قرار نابولي بشأن رحيل لاعبه رافا مارين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقرر النادي الإيطالي رفضه التام برحيل لاعبه، وذلك خاصة في ظل طرح اسم الإسباني كأحد الخيارات لتدعيم دفاع ريال مدريد.



وجاء رأفا للنادي الإيطالي في الصيف الماضي بقيمة 12 مليون يورو وبخيار إعادة شرائه من قبل الريال مقابل 25 مليون يورو في عام 2026.



وهو ما كان يمكن للفريق التفاوض بشأنه حال رغب في الحصول على توقيع اللاعب في وقت أبكر من ذلك ولكن نابولي حاليًا أغلق الباب بشكل تام في وجه ريال مدريد.