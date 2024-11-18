نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يوجه تعليمات خاصة لمدافع الزمالك ويحذره من هذا الأمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، اهتمامًا خاصًا بمصطفى الزناري، لاعب الفريق، فور عودته للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة جرح قطعي في الرأس.

جوميز يحذر الزناري

وشدد جوميز على ضرورة تجنب الزناري الالتحامات الرأسية خلال التدريبات أو المباريات المقبلة، حرصًا على سلامته ومنعًا لتفاقم الإصابة.

كان اللاعب قد خضع لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الأيام الماضية بإشراف الجهاز الطبي.

يستعد الزمالك حاليًا لمواجهة المصري في الجولة الثالثة من الدوري، في اللقاء المقرر إقامته السبت المقبل.