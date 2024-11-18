نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بولندا ضد أسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب بولندا مع نظيره منتخب أسكتلندا مساء اليوم الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا لهذه النسخة.

وتلعب المباراة بين المنتخبين على الملعب الوطني وارسو، لحساب منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا.

موعد مباراة بولندا وأسكتلندا في تصفيات أمم أوروبا

وتقام المباراة بين المنتخبين مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أسكتلندا وبولندا في تصفيات امم أوروبا

وتذاع مباراة أسكتلندا وبولندا في تصفيات امم أوروبا عبر مجموعات قنوات بي ان سبورت القطرية كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة.

