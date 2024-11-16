"اللقاء المنتظر".. موعد لعبه العراق القادمة أمام عمان في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يهتم الكثير من عشاق كرة القدم بمعرفة موعد لعبه العراق القادمة ضد عمان ضمن منافسات الجولة السادسة في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يتنافس المنتخبان الشقيقان على حجز مقعد في المرحلة التالية، فهي من المباريات الهامة لكلا المنتخبين،

موعد لعبه العراق القادمة

حالة من البحث المستمر من قبل عشاق الكرة المستديرة عن موعد لعبه العراق القادمة أمام عمان في إطار منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمم آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ومن المٌقرر أن يتم لعب هذه المباراة يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 نوفمبر 2024 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، حيث يتنافس كلا الفريقين علي علي حصد الثلاث نقاط والصعود في جدول الترتيب، ويستضيف أحداث المباراة مجمع السلطان قابوس الرياضي.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان القادمة

تتولي قناة بي إن سبورت 2 أحداث هذه المباراة وسوف يكون المعلق علي هذه القناة المعلق الشهير علي سعيد الكعبي، وجاء تردد القناة علي النحو التالي :ـ

القمر الصناعي :ـ نايل سات.

تردد قناة بي إن سبورت 2:ـ 11013.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو :ـ 27500.

معامل الاستقطاب هو :ـ أفقي.

معامل تصحيح الخطأ :ـ 2/3.

التشكيل المتوقع لمنتخب العراق ضد منتخب عمان

في حراسة المرمي: جلال حسن.

يأتي في خط الدفاع: ريبين سولاقا و حسين علي و مناف يونس و ميرخاس دوسكي.

في وسط الملعب: امجد عطوان و امير العماري و يوسف امين.

في الهجوم: علي جاسم و ايمن حسين و ايراهيم بايش.

التشكيل المتوقع لمنتخب عمان أمام منتخب العراق