الرياضة

لاعب برشلونة على حافة العودة للملاعب

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب برشلونة على حافة العودة للملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية، عن اقتراب إريك جارسيا لاعب برشلونة، من العودة للملاعب من جديد، وذلك بعد أن بدأ التدرب على الكرة كجزء من برنامجه التجهيزي الحالي.

جارسيا يقترب من العودة للملاعب

وقد غاب جارسيا عن الفريق منذ الشهر الماضي بسبب آلام في منطقة العانة بينما يعد خبر اقترابه من العودة من الأخبار السعيدة لهانسي فليك، الذي يحتاج لكافة اللاعبين في الفترة المقبلة.

وقد شارك الإسباني قد شارك في تسع مواجهات مع البارسا خلال الموسم الحالي وصنع هدفًا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا