نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب برشلونة على حافة العودة للملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية، عن اقتراب إريك جارسيا لاعب برشلونة، من العودة للملاعب من جديد، وذلك بعد أن بدأ التدرب على الكرة كجزء من برنامجه التجهيزي الحالي.

جارسيا يقترب من العودة للملاعب

وقد غاب جارسيا عن الفريق منذ الشهر الماضي بسبب آلام في منطقة العانة بينما يعد خبر اقترابه من العودة من الأخبار السعيدة لهانسي فليك، الذي يحتاج لكافة اللاعبين في الفترة المقبلة.

وقد شارك الإسباني قد شارك في تسع مواجهات مع البارسا خلال الموسم الحالي وصنع هدفًا.