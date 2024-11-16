نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غياب نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري للإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي أقيم على ملعب مختار التتش مساء أمس، غياب رامي ربيعة عن التدريبات الجماعية.

ربيعة يغيب عن تدريبات الأهلي

واكتفى ربيعة الذي يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة بالجري حول الملعب فقط، تنفيذا للبرنامج العلاجي الذي قام الدكتور أحمد جاب الله بوضعه للاعب.

واستبعد الجهاز الطبي مشاركة اللاعب في مباراة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل مؤكدين أن فرص لحاقه باللقاء قليلة.

وأكد مصدر بالجهاز بالنادي الأهلي أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية أخرى خلال الأيام المقبلة للاطمئنان على الإصابة وحسم موعد العودة للتدريبات الجماعية ومن ثم مشاركته في اللقاء.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي بقيادة كولر المدير الفني، لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم الجمعة 22 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

