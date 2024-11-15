انت الأن تتابع خبر "لقاء الجبابره" موعد مباراة مايك تايسون وجيك بول.. كل ماتحتاج معرفتة عن تفاصيل النزال والمكافآت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل كثير من عشاق الملاكمه في مختلف انحاء العالم عن موعد مباراة مايك تايسون وجيك بول،

موعد مباراة مايك تايسون وجيك بول

يترقب الكثير موعد مباراة مايك تايسون وجيك بول، لأنهُ يعتبر حدث فريد من نوعة، وخاصة حيث ستجمع هذه المباراه بين جيلين مختلفين في عالم الملاكمه بين الاسطوره مايك تايسون الذي خاض نزاله الأخير في عام 2020، الذي كان ضد نظيره الأمريكي روي جونز جونيور، في مباراة استعراضية انتهت بنتيجة التعادل، بينما كان نزاله الاحترافي الأخير قبل حوال 25 عامًا، عندما تلقى الخسارة ضد الإيرلندي كيفن ماكبرايد، وصانع على المحتوى الشهير جيك بول يذكر ان هذه المباراه كان من المقرر لها ان تلعب يوم 20 يوليو الماضي ولكن تم تأجيلها لتعرض تايسون لوعكه صحيه طريقه ادت الى تأجيل هذه المباراة،وتم الاعلان عن الموعد الجديد للمباراه والذي سيكون فجر يوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024 في تمام الساعه ال3:00 فجرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الـ4:00 فجرا بتوقيت مكة المكرمة والامارات العربيه المتحده ويستضيف احداث المباراه ملعب اي تي آند تي في مدينة أرلينغتون، بولايه تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، وتلعب المباراة على مدار 8 جولات فقط، على أن تكون مدة الجولة الواحدة دقيقتان، ويمكنك مشاهده هل هذه المباراه عبر منصه نتفليكس التي اعلنت عن حصولها على حقوق البث حصريا.

المكافأت المالية لمباراة مايك تايسون وجيك بول

وفي اطار الحديث عن المباراة التي ستجمع بين تايسون وجيك بول، قال تايسون في احدي اللقاءت الصحافية، عندما تم سؤالة عن الجانب المادي “قال ان هذه المعركة حياتي ماليًا، إذا خضت هذه المعركة مجانًا فلن تغير حياتي.. زوجتي تخبرني باستمرار: لست بحاجة إلى خوض هذه المعركة”، وجاء رايي بول ليخالفه في الراي تماماً، حيث اوضح في احدى اللقاءات الصحفيه ان هذه المباراه من المتوقع ان يكسب من خلالها 40 مليون دولار، واوضح ان هناك ارقام مضمونة ومكافآت إضافية ستصرف لهم.

القنوات الناقلة لنزال مايك تايسون وجيك بول

وبالنسبة لالقنوات الناقلة لنزال مايك تايسون وجيك بول، فقد تعبتر احد أبرز النزالات القتالية في التاريخ الحديث، وتكون بجائزة مالية تقدر بأربعين مليون دولار أمريكي، وتعرض على منصة نتفليكس ستقوم ببث النزال بشكل حصري.

قواعد النزال الملاكمة المحترفة

وقد جاءت قواعد النزال الملاكمة المحترفة ، حيث ان قد تعد احد أبرز النزالات القتالية في التاريخ الحديث،

وقد جاءت القواعد على النحو التالي..