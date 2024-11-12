الرياضة

الاتحاد البرتغالي يكرم كريستيانو رونالدو بجائزة خاصة

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أحمد جودة - القاهرة - حصل كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، على جائزة خاصة مقدمة من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، في الحفل الذي أقيم قبل قليل.

تكريم رونالدو في حفل الاتحاد البرتغالي

وحضر كريستيانو رونالدو، حفل توزيع جوائز الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وسط ترحيب كبير به.

وقال فرناندو جوميز رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أثناء تكريم رونالدو ومنحه جائزة خاصة: “ما كنت أصر عليه كثيرًا خلال هذه السنوات هو وتفانيه في الترويج للبرتغال وجعلها دولة محبوبة في جميع أنحاء العالم شكرًا لكريستيانو على كل ما فعله”.

وأبدى كريستيانو رونالدو، سعادته بحضور حفل الاتحاد البرتغالي وحصوله على جائزة خاصة تكريمًا لمشواره الكبير في الملاعب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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