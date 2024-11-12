الاتحاد البرتغالي يكرم كريستيانو رونالدو بجائزة خاصة

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أحمد جودة - القاهرة - حصل كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، على جائزة خاصة مقدمة من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، في الحفل الذي أقيم قبل قليل.

تكريم رونالدو في حفل الاتحاد البرتغالي

وحضر كريستيانو رونالدو، حفل توزيع جوائز الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وسط ترحيب كبير به.

وقال فرناندو جوميز رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أثناء تكريم رونالدو ومنحه جائزة خاصة: “ما كنت أصر عليه كثيرًا خلال هذه السنوات هو وتفانيه في الترويج للبرتغال وجعلها دولة محبوبة في جميع أنحاء العالم شكرًا لكريستيانو على كل ما فعله”.

وأبدى كريستيانو رونالدو، سعادته بحضور حفل الاتحاد البرتغالي وحصوله على جائزة خاصة تكريمًا لمشواره الكبير في الملاعب.