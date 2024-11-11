نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ليبكي من يريد".. رسالة نارية من شوبير بسبب قرعة مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن سعادته بمشاركة فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، والتي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال حديثه على قناة الأهلي، قال شوبير: «من أبرز الأخبار التي لفتت انتباهي هو الإعلان عن موعد قرعة كأس العالم للأندية في 5 ديسمبر، ومن بعدها سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل القرعة وتصنيف الأندية وكل ما يخص البطولة».

وأضاف: «ما رأيكم في أن الأهلي، على مدار سنوات طويلة، ليس فقط لمصر بل لإفريقيا، كان له حضور قوي في كأس العالم للأندية؟ ولم يكن مجرد تمثيل مشرف، بل في أغلب الأوقات كان يحقق ميداليات».

وتابع: «الأهلي هو الأنسب والأفضل والأكثر جدارة، هو الفريق الذي تأهل لنصف نهائي البطولة أكثر من أي فريق آخر، ولعب أكبر عدد من المباريات في هذه البطولة».

واختتم قائلًا: «من الطبيعي أن نكون فخورين بالأهلي، وكل شخص حر في أن يطلق على نفسه ما يشاء من ألقاب، فليستمر من يريد الغناء للمظلومية، وليبكي من يريد ذلك».