نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام عبد الفتاح: الخبراء الأجانب ضيعوا التحكيم المصري وأعادوا المنظومة للخلف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض عصام عبد الفتاح الحكم الدولي السابق إطلاق لقب خبراء أجانب على رؤساء لجنة الحكام السابقين مؤكدًا أنهم أضاعوا التحكيم المصري.

أضاف عبد الفتاح خلال حواره لبرنامج ستاد المحور:" لا بد من وضع التحكيم على خريطة الكرة المصرية وهذا دور لجنة الحكام الجديدة وإلا سندور داخل دائرة مفرغة والمهمة لن تكون سهلة بسبب ضيق الوقت".

تابع:" أرفض اطلاق لقب الخبراء على الحكام الأجانب السابقين لانهم حكام سابقين وليس خبراء ورجعونا للخلف وضيعوا التحكيم المصري".

واختتم:" ما زلت على يقين ان من أخرج تسريب محادثة الفار لمباراة الزمالك والبنك الأهلي ليست لجنة الحكام".