نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الصفوة".. الأهلي يعلق على مشاركته في قرعة كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق النادي الأهلي على مشاركته في قرعة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة، عبر منشور على حسابه الرسمي في "فيسبوك".

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‏حيث نشر الفيديو وأرفقه بتعليق: "الأهلي ضمن صفوة الأندية العالمية في قرعة كأس العالم للأندية 2025".

وكان الفيفا قد أعلن عن موعد قرعة البطولة التي ستجرى في 5 ديسمبر المقبل بمدينة ميامي الأمريكية.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم القرعة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم بث الحدث مباشرة عبر منصات الفيفا.

ويمثل الأهلي قارة إفريقيا في البطولة بجانب أندية الترجي التونسي، الوداد المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.