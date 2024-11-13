نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو يجدد رغبته في تجديد عقده مع الزمالك ويترقب جلسة حاسمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد مصطفى "زيزو"، نجم فريق الزمالك، عن رغبته المتجددة في الاستمرار مع النادي وتجديد عقده، مؤكدًا رغبته في مواصلة مسيرته الناجحة مع الفريق التي حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات.

وذكر مصدر مقرب من "زيزو" أن اللاعب ينتظر تحديد موعد جلسة مع مسؤولي الزمالك للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

أشار المصدر إلى أن مسؤولي النادي قد أبلغوا زيزو بوجود جلسة قريبة لمناقشة بنود العقد الجديد، في الوقت الذي يحق فيه للاعب التوقيع لأي نادٍ آخر بداية من يناير المقبل.