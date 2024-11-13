الرياضة

طاهر محمد يتوج بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية بالدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - تم تتويج هدف طاهر محمد طاهر لاعب بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من الدوري المصري، وذلك بعد أن سجل الهدف الوحيد في مباراة فريقه أمام زد.

جاء الهدف في الدقيقة 11 من الشوط الأول، ليمنح الأهلي الفوز في المباراة. واحتفت رابطة الأندية المصرية بالهدف عبر حساباتها الرسمية.

حيث كتبت: "الهدف الذي منح الفريق الفوز"، وأكدت: "طاهر محمد طاهر سجل أفضل هدف في الجولة الثانية".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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