نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاهر محمد يتوج بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم تتويج هدف طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من الدوري المصري، وذلك بعد أن سجل الهدف الوحيد في مباراة فريقه أمام زد.

جاء الهدف في الدقيقة 11 من الشوط الأول، ليمنح الأهلي الفوز في المباراة. واحتفت رابطة الأندية المصرية بالهدف عبر حساباتها الرسمية.

حيث كتبت: "الهدف الذي منح الفريق الفوز"، وأكدت: "طاهر محمد طاهر سجل أفضل هدف في الجولة الثانية".