نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن القميص الجديد لمنتخب مصر "صور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء اليوم الإثنين مؤتمر صحفي للإعلان عن القميص الجديد لمنتخب مصر، وذلك بتنظيم من الشركة الراعية للملابس.

حضر المؤتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية البارزة.

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كما تواجد في المؤتمر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، ومحمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، إلى جانب اللواء حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، ودينا الرفاعي أعضاء مجلس اتحاد الكرة، وعدد من لاعبي المنتخب مثل محمود تريزيجيه، محمد الشناوي، محمد عواد، حمدي فتحي، ومصطفى فتحي.

يستعد المنتخب المصري للسفر إلى كاب فيردي يوم الأربعاء المقبل عبر طائرة خاصة، استعدادًا لخوض مباراته المقبلة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، المقررة في المغرب العام المقبل.

كما سيخوض منتخب مصر مباراتين في التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري، حيث يواجه كاب فيردي خارج أرضه وبوتسوانا داخل مصر في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة للبطولة.