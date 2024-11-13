صابرين: "عملت أول بطولة ليا في سن الـج18.. والمتحدة تشجع الشباب"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة صابرين عن تفاصيل دعم الشركة المتحدة للشباب في مسلسل “ مسار اجباري” الذي شاركت فيه رمضان الماضي بالإضافة إلى أعمالها المقبلة أثناء افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تحدثت صابرين عن دعم الشركة المتحدة للشباب في مسلسل “ مسار اجباري” في تصريحات تلفزيونية على هامش المهرجان:' كل وقت مصر بتكون ولادة زي ما جيلنا اتعمله بطولات واتعملي بطولة مسلسل اسمه هالة والدراويش كان عندي ١٨ سنة تواجد الشباب حاجه محترمة".



تابعت قائلة:' آخر حاجه حضرتها في المهرجان كانت تكريم الراحل وحيد حامد وقبله كان المهرجان بيكرم عظماء وناس مهمة في السينما قدموا أفلام عظيمة.

وعن الأعمال المقبلة:' لسه مخلصة فيلم "بنات الباشا" وأتمنى فيلم الملحد يتعرض ".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم العربي وإفريقيا، حيث تم تأسيسه في عام 1976. يُعد المهرجان منصة هامة لعرض الأفلام من مختلف أنحاء العالم، ويتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة. يتم خلال المهرجان تكريم الشخصيات السينمائية البارزة، وتُمنح الجوائز للأعمال المتميزة في مختلف الفئات.

يُعتبر المهرجان أيضًا فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين صناع السينما والنقاد والجمهور.