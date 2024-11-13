شيخ الأزهر يصل إلى الأقصر لتلقي العزاء في شقيقته داخل "ساحة الطيب"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:33 مساءً - وصل إلى مطار الأقصر الجوي، مساء اليوم الأربعاء، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قادما من عاصمة أذربيجان، وذلك لحضور العزاء داخل ساحة آل الطيب بمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر.

وأكدت أسرة آل الطيب بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، على منع التصوير وتغطية الصحفيين الجنازة والعزاء لقدسية الموقف، حيث استقبل وفد من الأوقاف ووفد من الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في ميناء الأقصر الجوي، منذ نصف ساعة، ليتوجها سويا إلى مقر الساحة، والتي اكتظت بالمئات من أهالي الأقصر والصعيد وعددا من السفراء للدول المختلفة والقيادات.

وشيع الأهالى وعائلة الطيب والمئات من أبناء مدينة القرنة، اليوم الأربعاء، جثمان الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والتي وافتها المنية عن عمر يناهز 90 سنة، بعد أيام من حجزها داخل مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة الأقصر، وذلك في مقابر العائلة بمدينة القرنة.

وأعلن الأزهر الشريف عن أنه قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطعَ زيارته الحالية لأذربيجان والعودة إلى أرض الوطن لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء، وستقام مراسم العزاء مساء اليوم بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

وكانت قد دخلت الحاجة سميحة الطيب البالغة من العمر 90 سنة، إلى مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، منذ أسبوعان وتلقت الفحوصات الطبية داخلها، وقد زارها أشقاؤها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والشيخ محمد الطيب وباقي أفراد العائلة، ولكنها فارقت الحياة مساء الثلاثاء، ويجري التجهيز لدفنها في مدافن العائلة بمنطقة القرنة في غرب محافظة الأقصر.