حسين فهمى وزوجته وتامر كروان أول حضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:33 مساءً - وصل كل من، النجم حسين فهمي وزوجته والمؤلف الموسيقي تامر كروان وأعضاء لجان التحكيم على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، بدار الأوبرا المصرية، والذى يعرض حصرياً على قناة DMC.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.