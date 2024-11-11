السيب يتغلب على ظفار فـي دوري عام كرة السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

تصوير: عمار المسافر

تغلب نادي السيب على ظفار بنتيجة 125-41 ، وذلك ضمن منافسات دوري عام سلطنة عمان لكرة السلة في المباراة التي اقيمت مساء امس الأول بالصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر استطاع نادي السيب الظهور بشكل أفضل وتمكن من الفوز في جميع فترات المباراة التي انتهت لصالحه بنتيجة 30-9 و36-12 و35-5 و24-15، بفضل تميز لاعبي السيب ومنهم ويلفريد روميو وعبدالرحمن الشعيبي، ونوح العامري، وزكريا الوهيبي واسلام العجمي، ومروان الحديدي في مباراة بدأها السيب مهاجما وتمكن من التقدم 8-2، وتستمر المحاولات الهجومية ويتمكن لاعب السيب نوح العامري من تسجيل ثلاثية، رد عليها ظفار بتسجيل نقطتين عن طريق عبدالرحمن الشبلي، ويتمكن لاعب السيب مروان الحديدي من الرد بتسجيل 4 نقاط ليوسع الفارق 15-4، وتستمر معها الهجمات وتسجيل النقاط لينتهي الربع الأول بتقدم السيب على ظفار بنتيجة 30-9. وفي الربع الثاني واصل السيب أفضليته، ويتمكن السيب من مضاعفة النتيجة عن طريق زكريا الوهيبي وعبدالرحمن الشعيبي، ورشيد الزهيبي موسعا الفارق 40-11، وتستمر المحاولات الهجومية من الفريقين تمكن خلالها كل فريق تسجيل المزيد من النقاط وخاصة السيب الذي وسع الفارق، حيث أضاف 26 فيما أضاف ظفار 10 نقاط لينتهي الشوط الأول بتقدم السيب على ظفار بنتيجة 66-21. وفي الربع الثالث واصل السيب ضغطه وتمكن تسجيل 20 نقطه بعد تسديدات متتالية بين ثلاثية وأخرى من تحت السلة جاءت عن طريق نوح العامري واسلام العجمي ومروان الحديدي ليوسع السيب الفارق 86-21، ويواصل حملته الهجومية بتسجيل المزيد من النقاط، لينتهي الربع الثالث بتقدم السيب على ظفار بنتيجة 101-26. وفي الربع الرابع استمرت الأفضلية للسيب، وتمكن من توسيع الفارق رغم محاولات ظفار لتقليصه، حيث بادر السيب بتسجيل ثلاثية عن طريق لاعبه مازن الحديد تبعته سلة من نقطتين لزميله ويلفريرد لتصبح النتيجة 106-26، وتستمر الهجمات بين الفريقين تمكن فيها السيب من إضافة 19 نقطة فيما سجل ظفار 15 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز السيب على ظفار بنتيجة 125-41.