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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.6% أكتوبر الماضي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:15 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.6% في أكتوبر وفقاً لتوقعات المحللين.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت “داو جونز” ارائهم قد توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي.
سينظر المستثمرون أيضاً إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر التي ستنشر يوم الخميس.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً في وقت لاحق من الأسبوع، والذي سيراقبه المستثمرون عن كثب بحثاً عن دلائل بشأن السياسة النقدية المستقبلية.
كما ستُنشر بيانات حول مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي يوم الجمعة.
وقال سكوت هيلفشتاين، رئيس قسم الاستثمار في “جلوبال إكس إي تي إف إس” لـCNBC: “هذا أسبوع حافل مع بيانات أسعار المستهلكين، وأسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة، وكل هذه البيانات قد تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال قوياً”.
وأضاف أن الأسواق قد تكون أقل حساسية للبيانات هذا الأسبوع بعد الانتخابات وقرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة الأسبوع الماضي.
في الأسبوع الماضي، قفزت عوائد السندات بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مع التوقعات بأن سياساته المؤيدة للأعمال وخصومات الضرائب قد تعزز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون أيضاً أن تؤدي هذه السياسات إلى زيادة التضخم.
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