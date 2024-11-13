مال وأعمال

روسيا تدرس رفع الحظر على تصدير البنزين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تدرس رفع الحظر على تصدير البنزين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:15 مساءً - العربية نت _ نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف قوله اليوم الأربعاء، إن الوزارة تعتقد أنه من الممكن رفع القيود المفروضة على صادرات البنزين لأن أسعار الوقود مستقرة.

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وقالت وكالة الإعلام الروسية، إن الوزارة أرسلت مقترحاتها بشأن قيود تصدير البنزين إلى الحكومة.

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ونقلت عن الوزير قوله “سنرفع القيود المفروضة على الصادرات الآن، لأن كل شيء مستقر من حيث الأسعار، والوضع في السوق مستقر، لذلك يمكن رفع القيود، إذ تم فرضها لتثبيت الأسعار في السوق المحلية”.

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في أغسطس، مددت روسيا قيود تصدير البنزين حتى نهاية العام.

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وأكبر شركات إنتاج البنزين في روسيا في عام 2023 هي مصفاة أومسك التابعة لشركة جازبروم نفت، ومصفاة نورسي التابعة لشركة لوك أويل في نيجني نوفجورود، ومصفاة ريازان التابعة لشركة روسنفت.

وأنتجت روسيا في عام 2023 43.9 مليون طن من البنزين، وصدّرت نحو 5.76 مليون طن، أي نحو 13% من إنتاجها.

وأكبر مستوردي البنزين الروسي بالأساس دول أفريقية من بينها نيجيريا، ليبيا، تونس، والإمارات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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