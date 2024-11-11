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أحمد جودة - القاهرة -

انتزع مونتيري، 3 نقاط ثمينة بالفوز على ضيفه ليون (2-1) في مواجهة عنيفة ضمن منافسات الجولة ال17 بالدوري المكسيكي لكرة القدم، فجر الإثنين.

مونتيري يهزم ليون في مواجهة عنيفة بالدوري المكسيكي

سجل إدسون جوتيريز، وسيرخيو كاناليس من ركلة جزاء هدفي مونتيري (ق 31، 77)، بينما أحرز ستيفن ميندوزا الهدف الوحيد للضيوف (ق63).

وأكمل الفريقان اللقاء بنقص عددي بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لوكاس أوكامبوس لاعب مونتيري (ق85)، إضافة إلى طرد إدجار جيرا، وستيفن ميندوزا ثنائي ليون في الدقيقتين (85، 93).

وقفز مونتيري بهذا الفوز للمركز الخامس رافعا رصيده إلى 31 نقطة، بينما تجمد رصيد ليون عند 18 نقطة في المركز ال11 بعد 3 مباريات متتالية بلا فوز.

وفي مواجهة أخرى، فاز تيخوانا على ضيفه بويبلا (2-1).

ولم يحافظ الضيوف على تقدمهم بهدف مبكر سجله إيمانويل جولارتي في الدقيقة (8)، بل رد تيخوانا بهدفين لجو كورونا، وكارلوس جونزاليس (ق 60، 103).

وتأثر بويبلا بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لويس إنريكي كينيونس في الدقيقة (76).

ورفع تيخوانا، رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد بويبلا عند 14 نقطة في المركز ال15.

وفي مباراة ثالثة تعادل نيكاكسا مع أطلس دون أهداف.

وبقي أطلس في المركز العاشر برصيد 22 نقطة، بينما يحل نيكاكسا في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.