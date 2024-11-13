نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية ركين سعد في مسلسل "موعد مع الماضي" مع آسر ياسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ركين سعد عن تفاصيل الشخصية التي تجسدها في أحدث أعمالها الدرامية، والتي تحمل اسم "موعد مع الماضي" بطولة الفنان آسر ياسين، والمقرر عرضه في 6 ديسمبر المقبل، على منصة "نتفليكس".

ركين سعد

وقالت ركين خلال لقائها في برنامج "et بالعربي":" بعمل شخصية ليلى، وهي شخصية متنوعة بتحب الرياضة والمغامرة، بتحب المواجهة والتفكير في الماضي عشان تفهم نفسها أكتر".

تفاصيل مسلسل "موعد مع الماضي"



ينتمي مسلسل موعد مع الماضي إلى فئة الأعمال الإجتماعية، والذي تدور قصته في إطار من التشويق والإثارة حول "يحيى" الذي تنقلب حياته رأسا على عقب بعد فقده أخته "نادية" في رحلة غوص، ويتم اتهامه بقتلها زورًا ويقضي عقوبة السجن بدلًا من الجاني الحقيقي، ومن ثمّ يحدث تصاعدا في الأحداث.



أبطال وصناع مسلسل "موعد مع الماضي"



والجدير بالذكر إن مسلسل موعد مع الماضي يضم نخبة من نجوم نجمات الفن المصري وهم: آسر ياسين، شريف سلامة، صبا مبارك، محمود حميدة، ركين سعد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف محمد المصري، وإخراج سدير مسعود.