التضامن تعلن صرف ” تكافل وكرامة” عن شهر نوفمبر من خلال ماكينات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 10:09 صباحاً - أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر نوفمبر لـ4.7 مليون أسرة، غدا الجمعة الموافق 15 نوفمبر ، بقيمة تبلغ 3 مليار و140 مليون جنيه ، حيث يبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح يوم الجمعة من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

هذا وقد شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً.