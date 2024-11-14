محمد سامى عبد الصادق يعطى إشارة البدء لانطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 10:09 صباحاً - قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة تشهد حشدا لأسرة طلاب من أجل مصر لبدء تجربة ديمقراطية حقيقية وسط منافسة شريفة بين طلاب الجامعة.

د. محمد سامى عبد الصادق :طلابنا قادرون بوعيهم على تقديم نموذج لانتخابات حرة ونزيهة بالتزام كامل بالضوابط القانونية والأعراف والتقاليد الجامعية الراسخة.

رئيس الجــامعــة :جامعة القاهرة تقدم نموذجا يحتذى فى الممارسة الديمقراطية انطلاقًا من المنافسة الشريفة وبعيدا عن الصراع واختيار الطلاب للممثليهم بمعيار الكفاءة والقدرة على العطاء.

د. محمد سامى عبد الصادق للطلاب :لقد بلغتم مرحلة كافية من النضج وقادرون على المشاركة الفعالة فى بناء وطن يمتد لحضارة عريقة ويستشرف مستقبلا مشرقا بقيادة وطنية حكيمة رشيدة.

د. أحمد رجب نائب رئيس الجامعة : لجنة مركزية بالجامعة ولجان فرعية بالكليات لمتابعة الانتخابات بكل مراحلها ضمانا للنزاهة والشفافية وإنجاح التجربة الديمقراطية.

د. جيهان المنياوى: جامعة القاهرة تشهد اليوم عرس الديمقراطية في انتخابات الاتحادات الطلابية وتقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.

أعطى د. محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة إشارة البدء لانطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الجامعة اليوم، حيث استضافت قاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة ، صباح اليوم، أسرة طلاب من أجل مصر بكليات الجامعة، وذلك بحضور رئيس الجامعة، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان المنياوي منسق عام طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة. وقد بدأت فعاليات الماراثون بالتقاط صورة تذكارية، أمام مبنى إدارة الجامعة، وداخل القاعة- التى احتشدت بطلاب الأسرة من مختلف كليات الجامعة-تم عزف السلام الجمهورى، أعقبه عرض الفيديو الرئيس لأسرة طلاب من أجل مصر، وفيديو الملتقى الأول، وفيديو لأنشطة الأسرة بكل جامعة، ثم كلمة الطالب باسم الجوهرىمنسق الأسرة، وكلمة د. جيهان المنياوى منسق عام الأسرة بجامعة القاهرة. واختتمت الاحتفالية بكلمة رئيس الجامعة، بعدها انطلق الماراثون بتوجه الطلاب إلى كلياتهم لسحب وتقديم استمارات الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بكليات الجامعة.

وفى كلمته لطلاب الجامعة، أكد د. محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة ثقته الكاملة فى وعى الطلاب،بضرورة خوض تجربة ديمقراطية حقيقية، تليق بتاريخ جامعة القاهرة، قلعة الحرية والديموقراطية، والنموذج الذى يحتذى فى النهج الحضارى، لمنح الشباب فرصا حقيقية، لخوض تجربة الانتخابات بكل اركانها ووقائعها، وفق الضوابط القانونية والمجتمعية، والالتزام الكامل بالأعراف والتقاليد الجامعية الراسخة والمستقرة، عبر مختلف الأجيال والمراحل التاريخية للمجتمع المصرى.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالحشد الكبير لطلاب من أجل مصر الذي ينطوي على فكرة واحدة وهي "الوطن"، لافتا إلى أن الوطن هو أساس وجود الأفراد وحياتهم، ويحدد مسارهم في المستقبل، وأن فكرة الوطن ليست مجرد شعار بل إنها ممارسة وانتماء وعطاء متبادل بين الفرد والمجموع، وهي أساس الاستقرار والتقدم والحياة الآمنة للجميع.

وأكد د. محمد سامى عبد الصادق ، أهمية الإعداد والتدريب والممارسات التي يقوم بها الطلاب في مختلف المراحل العمرية بما ينعكس مباشرة عليهم في إعدادهم ليكونوا قادة مستقبل ناجحين ومتميزين.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة الانتباه، لإدراك الاختلاف البين والواضح، بين مفهوم الصراع والمنافسة، حيث يؤدي التنافس الشريف إلى إفراز الأشخاص ذوي القدرة والكفاءة، وتعكس فكرة التنافسية التقدم السياسي والاجتماعي للفرد والدول من خلال القواعد التي تحكم ممارسات الأفراد، بينما ينطوي الصراع على خسارة الجميع.

واختتم رئيس جامعة القاهرة، حديثه للطلاب مؤكدا أن الجامعة تقدم تجربة اجتماعية متميزة، ورسالة لمصر والعالم بأن طلابها على مستوى عال من الوعي، والقدرة على تقديم أداء متميز، وتنظيم نماذج محاكاة لأهم المنظمات المحلية والدولية، والمشاركة الفعالة في مختلف الفعاليات المهمة على كافة المستويات المحلية والدولية،وقال مخاطبا الطلاب: "لقد بلغتم- بما تتعلمونه وتمارسونه بوعى وحرية- مرحلة كافية من النضج لإدراك معنى أن يحيا الوطن بعطاء أبنائه كل فى موقعه، لنعمل جميعامن اجل الوطن والحياة من أجل مصر، فى عهد قيادةوطنية حكيمة رشيدة، تبنى وطنا جديدا، امتدادًا لحضارة عريقة، واستشرافا لمستقبل مشرق بإذن الله.

وفى كلمته أكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، ضرورة أن تتسم العملية الانتخابية بالنزاهة والشفافية، وفتح مجال المنافسة بين الطلاب، وضرورة المشاركة الإيجابية سواء بالترشح أو الانتخاب، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم والطلاب بالجامعة قد قام بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة سير إنتخابات الاتحادات الطلابية بمراحلها المختلفة، ولجان فرعية بالكليات للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل العقبات التي تواجه الطلاب.

وقالت الدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة تشهد اليوم عرس الديمقراطية في انتخابات الاتحادات الطلابية، مؤكدة ثقتها الكاملة في طلاب جامعة القاهرة لإمتلاكهم قدرًا عاليًا من الوعي في الإدلاء بأصواتهم للمرشح المناسب من زملائهم، مشيرًة إلي أن الجامعة تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وحثت الدكتورة جيهان المنياوي، الطلاب علي المشاركة في الانتخابات الطلابية من خلال ترشيح أنفسهم او من خلال الإدلاء بأصواتهم لزملائهم المرشحين، وأن يشاركوا جميعًا في الانشطة الطلابية التي يتم تنظيمها خلال العام الدراسي لأنها تثقل من شخصيتهم وتكسبهم المهارات اللازمة التي يحتاجونها في حياتهم بوجه عام وفي سوق العمل بوجه خاص.

وأشار الطالب باسم الجوهري منسق أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، إلي أن القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أتاحت لنا جميعًا مساحة غير مسبوقة من خلال عدة مبادرات رئاسية تهتم بالشباب وكانت الداعمة لنا مثل مبادرة " بداية" والتي مثلت الإنطلاقة لبناء الانسان وتطوير الذات، وكان من بين محاورها خلق فرص عمل جديدة، وبرامج لتطوير المهارات، مضيفًا أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلق مبادرة "تمكين" لذوي الهمم ودمجهم في الجامعات المصرية " تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري".