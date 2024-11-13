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أحمد جودة - القاهرة -

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريب صباحي اليوم الأربعاء على إحدى ملاعب النجيل الصناعي باستاد الدفاع الجوى استعدادًا لمباراة كاب فيردي التي تقام على ملعب نجيل صناعي.

منتخب مصر يخوض تدريب صباحي باستاد الدفاع الجوي

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي يوم 15 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وتتوجه بعثة منتخب مصر في الرابعة عصر اليوم إلى كاب فيردي على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق أكثر من 10 ساعات.

