نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار مفاجئ من الزمالك بشأن القندوسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الزمالك رفضت فتح باب التفاوض مع أحمد القندوسي والذي يقترب من إنهاء إلتزامه تجاه النادي الأهلي والانتقال بشكل كامل لنادي سيراميكا كليوباترا.

الزمالك يتحفظ على القندوسي

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن بعض الوكلاء عرضوا على الزمالك بدء التفاوض والترتيب مع القندوسي بداية من الآن لضمه الموسم القادم خاصة وأن الدولي الجزائري يفضل اللعب لنادي جماهيري.

وأضاف شبانة بأن إدارة الزمالك رفضت الفكرة مفضلة الانتظار لنهاية الموسم ودراسة شروط عقد رحيله من الأهلي إضافة لبحث الاحتياجات الفنية للفريق وقتها وحاجته لخدمات اللاعب من عدمه.