عاجل.. حسام حسن يقرر إراحة ثلاثي المنتخب من مواجهة كاب فيردي

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إراحة محمود تريزيجيه ومروان عطية من السفر إلى كاب فيردي في المباراة المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

إراحة ثلاثي منتخب مصر من مواجهة كاب فيردي

وحسم الفراعنة، بطاقة التأهل بعد صدارة المجموعة قبل جولتين من النهاية بسبب الإيقاف وحصولهما علي إنذارين.

كما قرر الجهاز الفني أيضا إراحة عمر مرموش من السفر إلى كاب فيردي على أن يشارك الثلاثي تريزيجيه ومرموش ومروان عطية في مباراة بتسوانا المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية والمقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوى.

وتغادر بعثة منتخب مصر في الرابعة عصر اليوم إلى كاب فيردي في رحلة تستغرق أكثر من ١٠ ساعات.