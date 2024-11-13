نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تواصل دعم لبنان.. تسليم شحنة مساعدات إغاثية رابعة تزن 21 طنًا لمواجهة الأزمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وصلت إلى مطار بيروت شحنة رابعة من المساعدات الإغاثية المصرية، تزن 21 طنًا من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة.

استقبل الشحنة وزير البيئة اللبناني ومنسق لجنة الطوارئ، ناصر ياسين، ووزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي. بهذا، يصل إجمالي المساعدات المصرية المقدمة للبنان إلى 88 طنًا.