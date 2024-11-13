نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمود عبدالعزيز يتصدر تريند "جوجل" رغم وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمود عبدالعزيز تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما صادف أمس ذكرى رحيله، حيث رحل في مثل هذا اليوم من عام 2016، رحل بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الناجحة.

محمود عبدالعزيز



معلومات عن محمود عبدالعزيز



الفنان محمود عبد العزيز من مواليد محافظة الإسكندرية التي تشهد على ولادة نجم صنع تاريخ فني وعربي لا مثيل له، فقد ولد في الرابع من يونيو عام 1964، وتخرج من كلية الزراعة، وغير مساره بعد ذلك إلى التمثيل، ليشهد عام 1973 على ميلاد نجم جديد تحت إشراف المخرج نور الدمرداش في مسلسل "الدوامة"، والذي كان بداية الانطلاقة الفنية للساحر محمود عبدالعزيز.

أبرز الأعمال الدرامية للساحر محمود عبد العزيز

وشهدت الدراما أيضًا على تميز الساحر محمود عبد العزيز، فقد قدم أعمال لا تعد ولا تحصي في الدراما، فلا أحد يستطيع أن ينسي رأفت الهجان، محمود المصري، باب الخلق، جبل الحلال، وآخرهم كان مسلسل رأس الغول.

أبرز أدوار محمود عبد العزيز في السينما

ومن أبرز أعماله الفنية: “الحفيد، والجوع، والشياطين، ووكالة البلح، ونهر الخوف، والعار، والمعتوه، وسوق المتعة، وحساب السنين، وامرأة بلا قلب، السادة الرجال، وسمك لبن تمر هندي، وسيداتي آنساتي، أبو كرتونة".