نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامي سيف الجزيري: اللاعب جدد عقده للزمالك.. وهذه حقيقة أزمته مع جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أنيس بن ميم، محامي النجم التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة الأزمة التي نشبت بين اللاعب والمدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفارس الأبيض.

وأكد أنيس بن ميم في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" سيف الجزيري وقع على عقد جديد مع نادي الزمالك يمتد حتى نهاية عام 2026 المقبل".

وأضاف بن ميم:" نادي الزمالك أرسل عرضًا رسميًا للنجم التونسي سيف الجزيري، ووافق عليه اللاعب، حيث أكد أنه سعيد بتواجده داخل نادي الزمالك ".

محامي سيف الجزيري: اللاعب جدد عقده للزمالك.. وهذه حقيقة أزمته مع جوميز

واستكمل: "يتبقى فقط توثيق العقد الجديد في اتحاد الكرة المصري، وسيتم عمل تلك الخطوة من مسئولي نادي الزمالك ".

وعن حقيقة وجود أزمة بين سيف الجزيري وجوميز، أشار بن ميم:" لا يوجد أي أزمة بين الجزيري مع جوزيه جوميز، لأن العلاقة بينهما جيدة".

وأتم: " سيف الجزيري يشارك بشكل مستمر مع الزمالك تحت قيادة جوميز، والعروض التي تلقاها من أندية أخرى ليست مهمة بالنسبة للاعب فقد فضل نادي الزمالك عنهم".

