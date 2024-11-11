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أحمد جودة - القاهرة -

قاد التشيلي المخضرم أرتورو فيدال، فريقه كولو كولو للتتويج بالدوري المحلي رغم التعادل (1-1) مع الهابط كوبيابو، خلال لقاء الفريقين مساء أمس الأحد، في نفس توقيت مباراة أونيبرسيداد تشيلي الذي حرمته تقنية حكم الفيديو، من الفوز قبل 3 دقائق من نهاية مباراته مع إيفرتون ليتعادلا (1-1).

فيدال يقود كولو كولو للتتويج بلقب الدوري التشيلي

وفي ملعب كوبايبو، تقدم صاحب الأرض أولًا بهدف حمل توقيع فيليبي رينيرو في الوقت القاتل (ق 73)، إلا أن فيدال كان له رأي آخر وخطف هدف التعادل بعدها بـ7 دقائق (ق80) ليقرّب فريقه من اللقب، مستغلًا سقوط أونيبرسيداد تشيلي في فخ التعادل أيضًا.

ورغم أنه لعب على أرضه وتقدم مبكرًا بهدف عبر ماكسميليانو جيريرو في (ق3)، لكن أونيبرسيداد تشيلي فرّط في الفوز في المنعطف الأخير من اللقاء، حينما ضرب فدريكو مارتيميز بيروا شباك صاحب الأرض بهدف التعادل لإيفرتون (ق72).

بهذه النتائج، يرفع كولو كولو رصيده إلى 67 نقطة يحافظ بها على صدارة الجدول ويحسم اللقب للمرة الـ34 في تاريخه، ليقضي على آمال أونيبرسيداد الذي تحصل على نقطة ليصبح في جعبته 65 نقطة يحل بها في الوصافة.

