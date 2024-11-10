نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يرد على أنباء عرض الأخدود لضم زيزو في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك ما تم تداوله بشأن وجود عرض رسمي من نادي الأخدود السعودي لضم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن النادي لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن من الأخدود، مؤكدًا أن الزمالك يحرص على بقاء اللاعب داخل الفريق، ويخطط للتجديد له لمنع رحيله.

وأضاف المصدر أن هناك جلسة مرتقبة ستُعقد مع أحمد سيد زيزو ووالده خلال الأيام المقبلة، وذلك على الرغم من إصابة اللاعب الحالية واستبعاده من قائمة منتخب مصر، حيث سيتم خلالها مناقشة مسألة التجديد واستمرار اللاعب مع الزمالك.