موعد مباراة أرسنال القادمة عقب التعادل أمام تشيلسي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، لخوض مواجهة قوية في الجولة الثانية عشر القادمة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي.

وسقط فريق أرسنال في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره تشيلسي، بهدف لكل منهما، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال القادمة عقب التعادل أمام تشيلسي

ومن المقرر أن يلتقي فريق أرسنال مع نظيره نوتنجهام فورست، يوم 23 نوفمبر الجاري الموافق السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد نوتنجهام فورست، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد نوتنجهام فورست

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.