نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش سجل وصنع.. آينتراخت فرانكفورت يهزم شتوتجارت في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المواجهة التي جمعت بين آينتراخت فرانكفورت ضد نظيره شتوتجارت، بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين للثاني، وذلك ضمن المواجهة التي أقيمت اليوم الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الألماني، على ملعب "مرسيدس بنز أرينا".

أحداث المباراة

ونجح في الشوط الأول فريق آينتراخت فرانكفورت في الفوز على شتوتجارت بهدف نظيف في الدقيقة ال 45 بأقدام اللاعب هوغو إيكيتيكي.

ولم يتوقف فريق آينتراخت فرانكفورت من أحراز الأهداف وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة ال 55 نجح لاعب ناتانيل براون من أحراز الهدف الثاني في شباك منافسه.

ولكن لم يستسلم فريق شتوتجارت وأحرز لاعب جوشوا فاجنومان الهدف الأول لفريقه في الدقيقة ال 86، ولكن لم يحالفهم الحظ وسارع عمر مرموش لاعب فرانكفورت من أحراز الهدف الثالث لفريقه سكن شباك منافسه في الدقيقة ال62.

ولكن عاد لاعبي شتوتجارت في الأوقات المحتسبة البدل من الضائعة من إحراز الهدف الثاني، وفي الدقيقة ال 90 تمكن اللاعب نيك ولتيماد من إحراز الهدف الثاني لفريقه، لتنتهي المواجهة بهدفين مقابل هدف لصالح اينتراخت.

وبهذه النتيجة يحتل فريق فرانكفورت المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة، بينما يأتي شتوتجارت في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

