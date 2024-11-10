نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوت: ما يفعله صلاح يجعلك تشعر بالاثاره والإعجاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن سعادته الشديدة لمستوي لاعبه الدولي محمد صلاح.

تصريحات سلوت عن صلاح

حيث أحرز صلاح هدف وصنع مثله وساهم بشكل كبير في فوز الريدز على نظيره أستون فيلا، بنتيجة 2-0،مساء أمس السبت، على أرضيه ميدان آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر للبريميرليج.

وتحدث سلوت، عبر لقناة ليفربول قائلًا: "تعاملت مع محمد صلاح منذ 4 أو 5 أشهر، لكنني كنت أتابعه لمدة 6 أو 7 سنوات متتالية، حقًا هو لاعب استثنائي سجل الكثير من الأهداف في 10 مباريات هذا الموسم".

وأردف: "ما يفعله صلاح ليس جديد عليه فهو يعمل هذا عام بعد عام، وهذا ما يجعلك تشعر بالإثارة والإعجاب".

وواصل: " أعلم جيدا أن ما يفعله صلاح لا يستطيع الكثير من اللاعبين القيام، وهذا دليلًا للجودة العالية التي يتمتع بها".