أتالانتا يحقق الانتصار السادس تواليا في "الكالتشيو"

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أحمد جودة - القاهرة - واصل أتالانتا انتفاضته في بطولة الدوري الإيطالي، اليوم الأحد، وتقدم لوصافة الترتيب مؤقتًا، بعدما حقق انتصاره السادس تواليًا في المسابقة، على حساب ضيفه أودينيزي 2-1، في الجولة 12 من المسابقة.

على ملعب جيويس، تقدم أودينيزي بهدف حمل توقيع حسن كامارا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، لكن سرعان ما تعادل ماريو باساليتش لمصلحة أتالانتا في الدقيقة 56.

وحصل أتالانتا على النقاط الثلاث عبر "النيران الصديقة"، بعدما أحرز إسحاق توريه هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 60.

وارتفع رصيد أتالانتا الذي حقق فوزه الثامن في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل تعادل وحيد، و3 هزائم، إلى 25 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

وفي المقابل توقف رصيد أودينيزي الذي تكبد خسارته السادسة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 5 انتصارات، وتعادل وحيد، عند 16 نقطة في المركز الثامن مؤقتًا.