نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يستقر على بديل ميليتاو من دوري عربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إستعدادات النادي الإسباني ريال مدريد لحل أزمته الحالية،وذلك بضم أحد نجوم الدوري السعودي للمحترفين، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ريال مدريد يحاول حل أزمته

وجاء ذلك بسبب معاناة النادي الملكي بنقص كبير في لاعبي الخط الخلفي، خاصة بعد إصابة كل من: إيدير ميليتاو وداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز وديفيد ألابا وأوريلين تشواميني.

وأشارت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن ريال مدريد يخطط لضم المدافع الشاب راؤول أسينسيو حلا ".

وأردف التقرير أن جميع مسؤلي الفريق الفنيين والإداريين في الريال، يضعون إيميريك لابورت، مدافع النصر السعودي، صاحب ال30 عاما، تحت الأنظار لضمه.

ويتميز لابورت بالخبرة الجيدة ويمتلك قدرة عالية في إخراج الكرة من الخلف، وهي ما يعاني منها الفريق في الوقت الحالي، منذ إصابة ألابا.



والجدير بالذكر أن النادي السعودي وضع عراقيل تمنع مغادرته لاي فريق، إلا أنه قد يوافق على إعارته لمدة 6 أشهر إلى الميرينجي، وهذا ما نشرته صحفية "ريليفو".

