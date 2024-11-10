نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر نوفمبر الجاري، عدد مختلف من المباريات الهامة والمرتقبة في مشوار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقام مساء اليوم عدد من المباريات في مشوار الدوري الإنجليزي لحساب منافسات الجولة الحادية عشر من البريمييرليج.

وسيكون الجمهور على موعد مرتقب مع المباراة القوية التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مع أرسنال على ملعب الفريق اللندني.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نوتينجهام فورست X نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

توتنهام X إبسويتش تاون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

مانشستر يونايتد X ليستر سيتي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

تشيلسي X آرسنال – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1