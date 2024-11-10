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نصر أبو الحسن: الإسماعيلي تعرض للظلم بما فيه الكفاية ولن نسكت عن حقوقنا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي، أن فريقه يتعرض للظلم التحكيمي منذ بداية الموسم الجاري.

نصر أبو الحسن: الإسماعيلي تعرض للظلم بما فيه الكفاية ولن نسكت عن حقوقنا 

وتابع أبو الحسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تجاوزنا عن حقوقنا في مباراة غزل المحلة الأولى، ولكن ما حدث أمام سيراميكا كليوباترا، لا يصح والحكام أصبحت تقع تحت الضغوط المادية ولن نقبله".

وأضاف نصر أبو الحسن: "الإسماعيلي فريق كبير ولا يوجد عدل له في المباريات، بعكس المباريات الأخرى والتحكيم المصري يواجه مشاكل عديدة بسبب الصراعات الداخلية وهذا يأتي على حساب الأندية".

وقال: "حكم الفيديو لم يمنح الحق لحكم الساحة في مراجعة لعبة ركلة الجزاء في مباراة سيراميكا، ولن نسكت ولن نتحمل أكثر من ذلك".

واختتم رئيس نادي الإسماعيلي: "إذا كان الدوري المصري مسابقة محترفة، إذا لا بد من وجود خبير تحكيم أجنبي، من أجل التطوير، وطالبنا خلال اجتماع الرابطة مع الأندية بوجود خبير أجنبي، واستقدام الحكام الأجانب للمباريات".

مريم الجابري

مريم الجابري

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