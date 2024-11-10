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أحمد جودة - القاهرة - أكد نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي، أن فريقه يتعرض للظلم التحكيمي منذ بداية الموسم الجاري.

نصر أبو الحسن: الإسماعيلي تعرض للظلم بما فيه الكفاية ولن نسكت عن حقوقنا

وتابع أبو الحسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تجاوزنا عن حقوقنا في مباراة غزل المحلة الأولى، ولكن ما حدث أمام سيراميكا كليوباترا، لا يصح والحكام أصبحت تقع تحت الضغوط المادية ولن نقبله".

وأضاف نصر أبو الحسن: "الإسماعيلي فريق كبير ولا يوجد عدل له في المباريات، بعكس المباريات الأخرى والتحكيم المصري يواجه مشاكل عديدة بسبب الصراعات الداخلية وهذا يأتي على حساب الأندية".

وقال: "حكم الفيديو لم يمنح الحق لحكم الساحة في مراجعة لعبة ركلة الجزاء في مباراة سيراميكا، ولن نسكت ولن نتحمل أكثر من ذلك".

واختتم رئيس نادي الإسماعيلي: "إذا كان الدوري المصري مسابقة محترفة، إذا لا بد من وجود خبير تحكيم أجنبي، من أجل التطوير، وطالبنا خلال اجتماع الرابطة مع الأندية بوجود خبير أجنبي، واستقدام الحكام الأجانب للمباريات".