نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة طلبة: زيزو من أهم اللاعبين في الزمالك.. وعبدالمجيد نجح في تطوير مستواه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حمادة طلبة، نجم الزمالك السابق، أهمية الحصول على 6 نقاط بعد الفوز في مباراتي البنك الأهلي وسموحة قبل فترة التوقف الدولي.

حمادة طلبة: زيزو من أهم اللاعبين في الزمالك

وقال طلبة في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الفوز في أول مباراتين بالدوري سيمنحا فريق الزمالك دفعة معنوية كبيرة خلال الفترة المقبلة، والأهم في الفترة الحالية تجهيز اللاعبين المصابين".

وأضاف: "الفترة الحالية مهمة جدا لجوميز أن يقوم بتصحيح الأخطاء وشخصية الزمالك ظهرت مع المدرب البرتغالي، وغياب زيزو كان مؤثر للغاية لأنه من أهم العناصر الأساسية في الفريق".

واختتم: "حسام عبدالمجيد لاعب مجتهد ولديه ثقة كبيرة في نفسه ونجح في تطوير مستواه خلال الفترة الماضية".